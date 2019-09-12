В России владельцев криптовалюты планируют лишить анонимности

Концепция предполагает, что криптовалюты смогут взыскивать с россиян в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения. Устанавливать личность владельцев цифровых активов смогут различные агента рынка.

Факт владения будет устанавливаться судом. После этого держатель криптовалюты должен будет передать кредиторам или иным лицам пароль от электронных кошельков. За отказ сделать это предлагается введение уголовной ответственности.

Также концепция предлагает облагать налогом товарообменные операции с криптовалютой и сделки по её приобретению и реализации за рубли.

Стоит отметить, что министр финансов России проведёт совещание по регулированию рынка криптовалют уже 18 сентября.