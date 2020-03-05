В России вместо регистрации по SMS для Wi-Fi предложили загружать селфи и сканы паспорта

Регистрация по SMS часто используется в общественных местах для подключения к сети Wi-Fi. Как правило, пользователю нужно ввести свой номер телефона и дождаться либо кода авторизации по SMS, либо звонка.

На скриншоте, приведённом в канале TDaily, видно, что теперь на странице авторизации предлагается загрузить фотографию паспорта и селфи. Соответствие фотографий проверяет нейросеть.

Сообщается, что сделано это было для решения проблемы авторизации по SMS в случае с иностранным номерами. Ведь на них сообщения не поступают.