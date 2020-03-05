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В России вместо регистрации по SMS для Wi-Fi предложили загружать селфи и сканы паспорта
Проверяет их нейросеть
Telegram-канал TDaily сообщил, что в России вместо регистрации по SMS для Wi-Fi предложили загружать селфи и сканы паспорта. Нововведение можно обнаружить в аэропорту Шереметьево в Москве.
Регистрация по SMS часто используется в общественных местах для подключения к сети Wi-Fi. Как правило, пользователю нужно ввести свой номер телефона и дождаться либо кода авторизации по SMS, либо звонка.
На скриншоте, приведённом в канале TDaily, видно, что теперь на странице авторизации предлагается загрузить фотографию паспорта и селфи. Соответствие фотографий проверяет нейросеть.
Сообщается, что сделано это было для решения проблемы авторизации по SMS в случае с иностранным номерами. Ведь на них сообщения не поступают.