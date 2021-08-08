В России водителей такси и каршеринга заставят сдавать фото лица и голос

Данные будут собирать и обрабатывать для идентификации. Хотят применять это к водителям легкового такси и транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду.

Помимо этого, Минцифры предложило собирать биометрию для прохода на территорию организаций финансового рынка и участия в собрании гражданско-правового сообщества.

Сейчас в России существует Единая биометрическая система. Чтобы в ней зарегистрироваться, нужно позволить сделать фотографию лица и запись голоса. То есть под биометрическими данными в системе подразумеваются снимки лица и записи голоса.

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с аэропортами возможность регистрировать пассажиров на рейс c помощью биометрических данных.