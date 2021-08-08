В России водителей такси и каршеринга заставят сдавать фото лица и голос

Наука и технологии
Сегодня в 15:37
В России водителей такси и каршеринга заставят сдавать фото лица и голосС 2022 года, если закон примут
Министерство цифрового развития России представило законопроект, по которому водители такси и каршеринга будут обязаны сдавать биометрические данные властям. Закон, в случае одобрения, может вступить в силу 1 января 2022 года.
Данные будут собирать и обрабатывать для идентификации. Хотят применять это к водителям легкового такси и транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду.
Помимо этого, Минцифры предложило собирать биометрию для прохода на территорию организаций финансового рынка и участия в собрании гражданско-правового сообщества.
Сейчас в России существует Единая биометрическая система. Чтобы в ней зарегистрироваться, нужно позволить сделать фотографию лица и запись голоса. То есть под биометрическими данными в системе подразумеваются снимки лица и записи голоса.
Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с аэропортами возможность регистрировать пассажиров на рейс c помощью биометрических данных.