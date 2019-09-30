В России водительские права перенесут в смартфоны

Об этом глава Госавтоинспекции рассказал журналистам ТАСС в интервью. Он уточнил, что если идея будет реализована, то электронное водительское удостоверение станет альтернативой обычному. Это значит, что пластиковые удостоверения не отменят. Их, например, желательно будет иметь при выезде за границу.

О том, когда же могут быть внедрены электронные права, представитель ГИБДД не сообщил. По его словам, называть сроки преждевременно, так как нужно ещё провести модернизацию оборудования для оформления водительских удостоверений и внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты.