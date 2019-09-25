В России впервые арестовали компьютерную программу

Дело возбудили ещё в мае. Как считает следствие, заместитель председателя фонда зарегистрировал на себя все права на программу и получал вознаграждение за её использование ФСС. Проблема в том, что Фонду удалось доказать своё право на информационную систему «Соцстрах». Поэтому, в итоге, было признано, что ФСС причинили ущерб.

В июне суд постановил, что «компьютерная программа является предметом преступления» и арестовал её. Защитники обвиняемого же утверждают, что программа «не является разновидностью имущества», а обвинение вообще необоснованно.