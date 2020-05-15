В России впервые испытали подводных роботов-охотников

Сообщается, что взрывоопасные боеприпасы нашли новейшие патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и тральщик «Иван Антонов» с помощью подводных беспилотных систем «Диамант» и «Александрит-ИСПУМ». Мины «уничтожили» артиллерийским огнём.

Благодаря удачной операции по тралению отряд смог быстро и без потерь выйти в заданный район для выполнения боевой установки.

Военный эксперт рассказал «Известиям», что российским кораблям, которые постоянно находятся в Средиземном море без современных тральщиков не обойтись. В Сирии продолжается гражданская война, а на Ближнем Востоке уже были случаи минирования важных морских путей.

Система для поиска мин «Диамант», например, включает в себя два лёгких катера со специальными подводными роботами. Устройство может обезвреживать заграждения в пределах 10 километров и на глубине до 100 метров. А вот для поиска глубоководных объектов используется «Александрит-ИСПУМ».