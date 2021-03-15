В России впервые испытали «Терминаторов» с танками

Об этом сообщило Министерство обороны России. Испытания прошли на полигоне под Челябинском. Во время них «Терминаторы» отработали поддержку и прикрытие танков в наступлении. БМПТ осуществляли стрельбы по мишеням из всего своего вооружения. А это две пушки калибра 30 миллиметров, пулемёт ПКТМ калибра 7,62 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения и два гранатомёта АГС-17 «Пламя» калибра 30 миллиметров.

Издание «N+1» напоминает, что «Терминаторы» созданы на базе танка Т-90А. Машины уже приняли на вооружение в Казахстане. «Терминаторов» у казахстанских военных десять штук.