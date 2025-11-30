В России впервые изучат причины вымирания краснокнижных летучих мышей

В России известна только одна колония Мегели — в Карабудахкентской пещере Дагестана. За последние 50 лет численность животных там сократилась с тысячи до 20−30 особей.

Проект длится 1,5 года и поддержан грантом Президентского фонда природы. В ходе экспедиций учёные оценивают состояние колонии, активность животных и влияние человека.

В сентябре первая экспедиция установила фотоловушки, дата-логгеры и датчики микроклимата, чтобы отслеживать посещаемость пещеры людьми, численность летучих мышей и условия окружающей среды. Следующая экспедиция запланирована на январь 2026 года.

Профессор Дмитрий Смирнов считает, что главная причина сокращения вида — воздействие человека. Но не отметается изменение климата и конкуренция с другими видами летучих мышей.