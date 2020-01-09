В России впервые начали выпуск карт «Мир» без импортных комплектующих

В пресс-релизе банка сказано, что пилотная партия карт «Мир» с российским чипом уже поступила в точки обслуживания финансовой организации в некоторых регионах. В течение 2020 года Почта Банк планирует начать массовый выпуск таких карт.

Компании удалось это сделать благодаря соглашению с Национальной системой платёжных карт (НСПК) «Мир», целью которого является поддержка отечественной микроэлектроники и импортозамещения.

Сообщается, что у Почта Банка на сегодняшний день выпущено около 9 млн карт «Мир», а это почти 80% от общего количества. На базе данной платёжной системы выпускаются карты к сберегательному счёту, а также карты «Пятёрочка».

В Почта Банке уточняют, что карты с российским чипом по функциональности не будут отличаться от карт с чип-модулями иностранного производства.