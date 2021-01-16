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В России впервые одновременно взлетели сразу шесть Ан-124
Уникальная тренировка
В России впервые в истории одновременно взлетели сразу шесть военно-транспортных самолётов Ан-124 «Руслан». Видео с полётом опубликовало Министерство обороны России.
Одновременный полёт Ан-124 прошёл в Брянской области. Самолёты находились на высоте более 4000 метров. Ими управляли экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Издание «Известия» уточняет, что средняя скорость полёта самолётов составила 500 километров в час, а протяжённость маршрута оказалась равна 600 километрам.
Во время испытаний экипажи отработали взлёт, посадку, полёты по маршруту. Всё это проходило в сложных погодных условиях: наблюдались осадки, низкая облачность и сильные порывы ветра.
Напомним, Ан-124 является советским тяжёлым дальним транспортным самолётом. Может летать на расстояние более 7000 километров.
Авторство: Минобороны России