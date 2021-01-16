В России впервые одновременно взлетели сразу шесть Ан-124

Одновременный полёт Ан-124 прошёл в Брянской области. Самолёты находились на высоте более 4000 метров. Ими управляли экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Издание «Известия» уточняет, что средняя скорость полёта самолётов составила 500 километров в час, а протяжённость маршрута оказалась равна 600 километрам.

Во время испытаний экипажи отработали взлёт, посадку, полёты по маршруту. Всё это проходило в сложных погодных условиях: наблюдались осадки, низкая облачность и сильные порывы ветра.

Напомним, Ан-124 является советским тяжёлым дальним транспортным самолётом. Может летать на расстояние более 7000 километров.