В России впервые подали в суд за распознавание лиц уличными камерами

Такие действия властей, по мнению истца, нарушают закон о персональных данных и статьи 23 и 24 Конституции России.

В иске сказано, что система массового распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В 2019 Мэрия сообщила о развёртывании общегородской системы. В тестовом режиме распознавание лиц проводилось во время чемпионата мира по футболу.

В Кремле уже прокомментировали ситуацию. По словам пресс-секретаря президента, «технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов».