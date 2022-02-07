В России впервые показали человекоподобного робота для работы в космосе

Наука и технологии
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В России впервые показали человекоподобного робота для работы в космосеРодственник «Фёдора»
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первые фотографии нового антропоморфного робота «Теледроид». Он сможет работать в открытом космосе.
В корпорации «Роскосмосе» напомнили, что в 2019 году на Международную космическую станцию (МКС) слетал первый российский антропоморфный робот Skybot F-850 (тот самый «Фёдор»). Отмечается, что этот проект показал: антропоморфные роботы могут быть интегрированы в пилотируемые корабли и орбитальные станции.
Специалисты считают, что такие роботы пригодятся на поверхности Луны, планет Солнечной системы и их спутников. Они смогут повторять движения оператора, облачённого в специальный костюм.
«Теледроид» сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме.
Источник: Роскосмос