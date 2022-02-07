В России впервые показали человекоподобного робота для работы в космосе

В корпорации «Роскосмосе» напомнили, что в 2019 году на Международную космическую станцию (МКС) слетал первый российский антропоморфный робот Skybot F-850 (тот самый «Фёдор»). Отмечается, что этот проект показал: антропоморфные роботы могут быть интегрированы в пилотируемые корабли и орбитальные станции.

Специалисты считают, что такие роботы пригодятся на поверхности Луны, планет Солнечной системы и их спутников. Они смогут повторять движения оператора, облачённого в специальный костюм.