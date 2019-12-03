В России впервые показали колонку с голосовым помощником «Маруся»

Чтобы создать поздравление, нужно ввести имя получателя, возраст и пожелание. После этого сразу будет автоматически создано видео. В нём Дед Мороз представляет устройство с голосовым ассистентом. Источник издания «Ведомости» подтвердил, что в ролике показана настоящая «умная» колонка Mail.ru Group. Когда она выйдет и сколько будет стоить, пока неизвестно.

Напомним, компания представила «Марусю» в июне. На разработку голосового помощника потратили $2 млн. «Маруся» может искать информацию в интернете, рассказывать о погоде и расписании кинотеатров, включать радио или музыку из «ВКонтакте».