В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57

В целом, до 2028 года ВКС России получат 76 новейших истребителей. Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.

Ранее эксперты называли Су-57 конкурентом для американского F-22 и признавали заинтересованность других стран в нём. Также СМИ писали о том, что истребитель получит управляемую авиабомбу, которая может сама наводиться на цели.