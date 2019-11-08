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В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Российские войска получат его до конца года
Воздушно-космические силы (ВКС) России должны в конце этого года получить первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Его фотографию уже опубликовали в сети.
О том, что серийный Су-57 практически готов, заявил сегодня замминистра обороны. А фотографию самолёта опубликовали в Telegram-канале «РИА Новости». Экземпляр на снимке ещё не собран до конца, но по нему уже получить представление об истребителе.
«РИА Новости»
В целом, до 2028 года ВКС России получат 76 новейших истребителей. Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ранее эксперты называли Су-57 конкурентом для американского F-22 и признавали заинтересованность других стран в нём. Также СМИ писали о том, что истребитель получит управляемую авиабомбу, которая может сама наводиться на цели.