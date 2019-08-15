В России впервые полностью восстановят лучший советский фронтовой бомбардировщик Ту-2

Эксплуатация Ту-2 началась в 1942 году, однако по-настоящему массово самолёт стали применять в 1944-1945 годах. Всего было произведено больше 2 тысяч машин. Многие эксперты называют Ту-2 лучшим советским бомбардировщиком Второй мировой. Эксплуатация его продолжалась даже в 70-е годы.

На сегодняшний день увидеть его можно только в музеях. Ни одна из машин Ту-2 не летает. Восстанавливать же его собралось ООО «Авиареставрация». По оценке специалистов, работы займут три года.

Ту-2 имеет два поршневых двигателя, которые позволяли ему развивать скорость до 520 километров в час на большой высоте. Самолёт мог нести до трёх тонн груза.