В России впервые предложили пользователям протестировать сеть 5G

Как пишет vc.ru со ссылкой на МТС, пилотные зоны 5G в диапазоне 4,9 ГГц открыли в 14 точках в Москве. Все эти зоны указаны на карте по ссылке.

Подключиться и протестировать 5G смогут абоненты МТС с совместимыми устройствами. К таковым относятся смартфоны, поддерживающие n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. К сожалению, МТС не назвала бренды устройств, которые будут работать в сети оператора. vc.ru пишет, что работать в сети смогут смартфоны Xiaomi и Huawei.

Сообщается, что МТС будет выбирать участников для тестирования автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным зонам, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Эти люди получат специальное СМС. Затем они будут автоматически подключаться к 5G при попадании в зону. Отмечается, что трафик в сети не будет тарифицироваться. Смартфоны в зоне можно будет использовать и как точки доступа.

«Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные зоны на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi», — рассказали в МТС.