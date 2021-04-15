В России впервые применили «непроницаемый купол» против беспилотников

Как пишет «Российская газета», «непроницаемый купол» может контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 километров. «Поле-21» — это, по сути, унифицированные модули радиопомех «пространственно распределённой системы прикрытия».

«Купол» способен подавлять сигналы, идущие по спутниковым каналам, в том числе GPS (США), Beidou (Китай) и Galileo (Евросоюз). То есть, по сути, комплекс может бороться не только с беспилотниками, но и с крылатыми ракетами и авиационными бомбами.

Всего в учениях участвовали около 1,5 тысячи военнослужащих и 200 единиц боевой техники. Также применялись автоматизированная станция помех Р-934БМВ и комплекс РЭБ «Силок-01».