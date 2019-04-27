В России впервые применили закон о фейках за новость о митинге

В протоколе говорится, что женщина знала о том, что митинг не согласован, а значит не может быть проведён по указанному в посте адресу, но всё равно распространяла «заведомо недостоверную информацию».

Стоит отметить, что митинг всё-таки состоялся. По словам правоохранительных органов, он «повлёк за собой массовое нарушение общественного порядка». Пост с информацией о проведении акции Елена Калинина опубликовала в соцсети 26 марта, митинг прошёл 7 апреля. Это первый раз, когда в России применяется новый закон о фейковых новостях, который вступил в силу 29 марта.