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В России впервые применили закон о фейках за новость о митинге

Говорят, что митинг был несогласованным, а значит информация о нём — недостоверная
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол по статье за «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации». Женщина сделала пост «ВКонтакте» с информацией о проведении митинга против строительства мусорного полигона, который назвали несогласованным.

В протоколе говорится, что женщина знала о том, что митинг не согласован, а значит не может быть проведён по указанному в посте адресу, но всё равно распространяла «заведомо недостоверную информацию».

Стоит отметить, что митинг всё-таки состоялся. По словам правоохранительных органов, он «повлёк за собой массовое нарушение общественного порядка». Пост с информацией о проведении акции Елена Калинина опубликовала в соцсети 26 марта, митинг прошёл 7 апреля. Это первый раз, когда в России применяется новый закон о фейковых новостях, который вступил в силу 29 марта.

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