В России впервые пройдёт форум «Вычисления и связь. Квантовый мир» с 9 по 14 июля

В России впервые пройдёт форум «Вычисления и связь. Квантовый мир» с 9 по 14 июляЧто на нем будут обсуждать
Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», одно из главных мероприятий в области передовых технологий, будет проведен впервые в России с 9 по 14 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин до этого объявил о запуске Форума, который будет проводиться ежегодно и станет площадкой для обсуждения передовых направлений технологического развития страны.
Темой мероприятия в этом году станут квантовые вычисления и технологии передачи данных. Основная программа будет включать дискуссии и панельные обсуждения о применении квантовых технологий в различных отраслях, таких как информационные технологии, наука, промышленность, медицина и цифровая экономика.
Открытые дни Форума – 13 и 14 июля. Тогда состоятся панельная дискуссия и публичные доклады. Сообщается, что спикерами станут российские и зарубежные ученые, исследователи, разработчики, с которыми уже связывают вторую квантовую революцию.
Мы обеспечили необходимые условия для привлечения ученых с мировым именем к проекту по созданию квантового компьютера. Уже сегодня квантовые сети связи объединяют крупнейшие мегаполисы страны в единую защищённую сеть и эта работа будет продолжена
Форум пройдет под эгидой Десятилетия науки и технологий, и его оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук (РАН) и Российского квантового центра (РКЦ). Соорганизаторами стали Государственная корпорация «Росатом» и ОАО «РЖД».