В России впервые пройдёт форум «Вычисления и связь. Квантовый мир» с 9 по 14 июля

Темой мероприятия в этом году станут квантовые вычисления и технологии передачи данных. Основная программа будет включать дискуссии и панельные обсуждения о применении квантовых технологий в различных отраслях, таких как информационные технологии, наука, промышленность, медицина и цифровая экономика.

Открытые дни Форума – 13 и 14 июля. Тогда состоятся панельная дискуссия и публичные доклады. Сообщается, что спикерами станут российские и зарубежные ученые, исследователи, разработчики, с которыми уже связывают вторую квантовую революцию.