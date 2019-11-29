В России впервые провели хирургические операции с помощью 5G

Сеть пятого поколения использовалась для передачи изображений высокой чёткости (4К) от камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, установок рентгена и прочих медицинских устройств. Также специалисты испытали Единую информационную систему РОЭХ, которая позволяет проводить удалённые медицинские консилиумы, и платформу TrueConf для для видеоконференций.

Тестовую зону сети 5G развернули в операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра Сколково. Участники эксперимента провели две онлайн-операции с удалённой консультацией в режиме консилиума хирургов.

Во время первой извлекли NFC-чип из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн. Вторая была более серьёзной: пациенту удалили раковую опухоль. Для этого к 5G-сети подключили лапароскоп с 4К-камерой, анестезиологический пульт, несколько камер и мультимедийную «белую доску» для обмена экспертными мнениями участников консилиума.