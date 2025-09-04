В России впервые создали алмазный варистор для защиты электронных схем

Новый варистор показывает стабильные электрические характеристики и отличную теплопроводность до 170 Вт/м·К. Такой материал особенно ценен для устройств, работающих в тяжёлых условиях, где важно быстро рассеивать тепло.

Технология основана на послойном нанесении алмазного порошка и осаждении алмаза из газовой фазы с помощью плазменного разряда СВЧ частоты 2,45 ГГц. В качестве порошка можно использовать как синтетический, так и природный алмаз. Метод позволяет точно настраивать форму и размеры изделий, создавая компоненты с минимальной пористостью и высоким качеством.

Созданный варистор будет полезен в электронике, энергетике, авиации и медицинской диагностике.