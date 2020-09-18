Наука и технологии
Сегодня 19:38
В России впервые жёсткие диски начали перерабатывать на магниты
Можно получать до 80 тонн магнитов в год
Госкорпорация Ростех решила впервые в России запустить процесс переработки жёстких дисков. Из них можно будет создавать до 80 тонн магнитов в год.
Переработкой жёстких дисков (HDD) займётся компания «Спецмагнит», являющаяся частью Ростеха. В корпорации говорят, что в России до сих пор не было подобной технологии полного цикла.
Сообщается, что производство основано на «уникальной технологии» переработки магнитов. Их получают из HDD с помощью обработки водородом.
В процессе переработки также будут добыты слитки алюминия и железа. Они тоже пригодятся российской промышленности. В целом, новая технология позволит переработать все компоненты жёстких дисков.
В Ростехе надеются, что технология позволит России снизить зависимость от импорта. В настоящее время почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в Китае.