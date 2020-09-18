В России впервые жёсткие диски начали перерабатывать на магниты

Переработкой жёстких дисков (HDD) займётся компания «Спецмагнит», являющаяся частью Ростеха. В корпорации говорят, что в России до сих пор не было подобной технологии полного цикла.

Сообщается, что производство основано на «уникальной технологии» переработки магнитов. Их получают из HDD с помощью обработки водородом.

В процессе переработки также будут добыты слитки алюминия и железа. Они тоже пригодятся российской промышленности. В целом, новая технология позволит переработать все компоненты жёстких дисков.

В Ростехе надеются, что технология позволит России снизить зависимость от импорта. В настоящее время почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в Китае.