Наука и технологии
11:58, 12 декабря 2022
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В России всего за неделю заблокировали 14 тысяч сайтов

Это рекорд с 2021 года

«Роскомсвобода» выяснила, что реестр заблокированных сайтов на прошедшей неделе увеличился на 15 тысяч записей. Такого активного пополнения не наблюдалось с 2021 года.

В России всего за неделю заблокировали 14 тысяч сайтов

Фото: Unsplash

Так, с 5 по 11 декабря заблокировали 14,8 тысячи интернет-ресурсов. В течение 2022 года блокировалось по 1,5-7 тысяч сайтов в неделю. В последний раз такая активность наблюдалась в апреле 2021 года на фоне массовых протестов в РФ.

Известно, что 14% от заблокированных на прошлой неделе сайтов были внесены в реестр по решениям некоего неназванного ведомства. Эксперты предполагают, что это была Генпрокуратура. Дело в том, что именно она пропала из системы мониторинга «Роскомсвободы» в ноябре.

Так же есть признаки того, что власти стали проводить блокировки качественнее. Возможно, идёт синхронизация реестра заблокированных сайтов со списками для фильтрации, отправляемыми на ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, оборудование).

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