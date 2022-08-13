В России второго пилота в самолётах заменят на виртуального

Ведомство надеется к концу 2024 года разработать интеллектуального «виртуального второго пилота», пишет РБК. Минпромторг уже разместил соответствующую заявку. Стоимость контракта составляет 2, 877 млрд рублей.

В ней говорится о необходимости модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путём его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов». Также требуется разработать технический облик «виртуального второго пилота».