В России втрое выросло количество смс-атак

Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на компанию Servicepipe, которая занимается защитой от ботов. Суть sms-атаки заключается в том, что злоумышленники используют вредоносных ботов, которые генерируют множество запросов на сайтах и приложениях с помощью номеров телефонов из утекших баз данных. Таким образом, они заставляют банки и маркетплейсы отправлять большое количество sms-сообщений с кодами подтверждения для регистрации, авторизации или восстановления пароля по номеру. Это приводит к убыткам для компаний, которые платят за каждое отправленное сообщение.

По данным Servicepipe, за одну атаку мошенники могут направить десятки тысяч sms. При этом атаки могут повторяться несколько раз в сутки. Одна отправка такого сообщения обходится в среднем в 1,5-2 рубля. К моменту обнаружения атаки убытки компаний могут исчисляться уже миллионами рублей.

Эксперты связывают рост числа sms-атак с тем, что в прошлом году в открытый доступ попало рекордное количество баз данных россиян — 1,5 млрд записей с личными данными.