В России введут идентификацию по лицу и голосу для пользования электронными SIM-картами

Так, если верить источникам издания, система, которую возьмут на вооружение мобильные операторы, будет создана на базе “Единой биометрической системы” которую уже используют отечественные банки. В первую очередь новая инициатива направлена на удаленное обслуживание клиентов, без необходимости при возникновении какого-либо вопроса посещать офис сотовых операторов. Так, после прохождения процедуры регистрации, новоиспеченный абонент одного из мобильных операторов будет обязан оставить свой голосовой отпечаток и снимок лица в личном кабинете. После этого для подключения к оператору ему будет достаточно просканировать специально предоставленный QR-код.

Напомним, что уже как минимум один российский оператор мобильной связи дает своим абонентам доступ к eSIM — Tele2 буквально недавно возобновил подключение eSIM в России после того, как соответствующее разрешение дало Минкомсвязи.