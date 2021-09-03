В России введут оплату проезда лицом на всех видах общественного транспорта к 2024 году

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — приводит цитату министра информационное агентство ТАСС.

Например, в терминале С в «Шереметьево» уже работает автоматизированная система паспортного контроля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что оплата «по лицу» FacePay начнёт работать на всех станциях метро с 15 октября. Опробовать систему сейчас могут пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий.