В России введут возможность оплаты покупки в интернете в «один клик»

Об этом «Ведомостям» сообщили некие источники из отрасли. Какой именно метод будет реализован не сообщается, но эксперты уже предложили несколько вариантов. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли считает, что наиболее перспективным выглядит способ оплаты посредством ввода номера телефона, к которому привязан счёт в системе. Подтверждение списания при таком методе производится через SMS.

В любом случае, готовое решение для системы быстрых платежей будет представлено в середине 2020 года.

Напомним, данная система работает в России с начала 2019 года. Она позволяет переводить деньги между банковскими счетами по номеру телефона, а также оплачивать в некоторых магазинах товары с помощью QR-кодов.