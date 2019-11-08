Наука и технологии
Сегодня 15:11
В России введут возможность оплаты покупки в интернете в «один клик»
Всё через систему быстрых платежей
Специалисты системы быстрых платежей от центробанка России заявили, что в будущем могут упростить покупку товаров в интернете. Оплатить какой-либо заказ можно будет в несколько кликов, оставив минимум данных.
Об этом «Ведомостям» сообщили некие источники из отрасли. Какой именно метод будет реализован не сообщается, но эксперты уже предложили несколько вариантов. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли считает, что наиболее перспективным выглядит способ оплаты посредством ввода номера телефона, к которому привязан счёт в системе. Подтверждение списания при таком методе производится через SMS.
В любом случае, готовое решение для системы быстрых платежей будет представлено в середине 2020 года.
Напомним, данная система работает в России с начала 2019 года. Она позволяет переводить деньги между банковскими счетами по номеру телефона, а также оплачивать в некоторых магазинах товары с помощью QR-кодов.