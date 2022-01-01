В России ввели единую базу данных граждан

Госдума приняла закон о создании такого регистра ещё в 2020 году. В него будут вносить: ФИО., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов.

Ранее в Госдуме пояснили, что все сведения, которые поступают в эту базу, уже известны государству. В регистре они просто будут соединены. Недавно СМИ также писали, что в единый федеральный регистр населения будут вносить сведения о родственниках и членах семьи.

Пояснялось, что с помощью регистра государство сможет более чётко прогнозировать развитие страны, а гражданам не надо будет «по кругу носить документы в случае каких‑либо изменений».