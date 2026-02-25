Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2026, 19:25
В России выбирают наушники подешевле, но с супер-автономностью

Рейтинг AliExpress
Команда AliExpress подвела итоги продаж наушников за 2025 год и назвала самые популярные модели в России. Чаще всего покупатели выбирали устройства китайских брендов.
© Realme

Полноразмерные и накладные наушники

© UGREEN Max5c

Лидером стали UGREEN Max5c — беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Они работают до 75 часов без шумодава и до 45 часов с ним. Поддерживают быструю зарядку и настраиваются через приложение.

Второе место — Soundcore Life Q30 — удобная модель с мягкими амбушюрами, шумоподавлением и режимом прозрачности. Работают до 60 часов и быстро заряжаются.

Также в топ вошли UGREEN Studio Max2 (лёгкие наушники с хорошим звуком и возможностью проводного подключения), UGREEN Studio Pro (до 120 часов работы и усиленное шумоподавление) и Baseus Bowie H1s (до 120 часов без ANC и 60 часов с ним).

TWS

© Xiaomi M79

Среди компактных моделей популярностью пользовались Xiaomi M79 — спортивные наушники с костной проводимостью и временем работы до 6 часов.

В числе лидеров также Soundcore Sport X20 — защищённые от воды наушники для тренировок, которые работают до 48 часов с кейсом.

Также выбирали Soundcore P20i с мощными басами и автономностью до 30 часов, бюджетные Y50 TWS с шумоподавлением и Realme Buds Air 7 Pro с чистым звучанием и защитой от влаги.

Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный
Теги:
#наушники
,
#рейтинг
,
#AliExpress