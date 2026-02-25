В России выбирают наушники подешевле, но с супер-автономностью

В России выбирают наушники подешевле, но с супер-автономностьюРейтинг AliExpress
© Realme
Полноразмерные и накладные наушники
Лидером стали UGREEN Max5c — беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Они работают до 75 часов без шумодава и до 45 часов с ним. Поддерживают быструю зарядку и настраиваются через приложение.
Второе место — Soundcore Life Q30 — удобная модель с мягкими амбушюрами, шумоподавлением и режимом прозрачности. Работают до 60 часов и быстро заряжаются.
Также в топ вошли UGREEN Studio Max2 (лёгкие наушники с хорошим звуком и возможностью проводного подключения), UGREEN Studio Pro (до 120 часов работы и усиленное шумоподавление) и Baseus Bowie H1s (до 120 часов без ANC и 60 часов с ним).
TWS
Среди компактных моделей популярностью пользовались Xiaomi M79 — спортивные наушники с костной проводимостью и временем работы до 6 часов.
В числе лидеров также Soundcore Sport X20 — защищённые от воды наушники для тренировок, которые работают до 48 часов с кейсом.
Также выбирали Soundcore P20i с мощными басами и автономностью до 30 часов, бюджетные Y50 TWS с шумоподавлением и Realme Buds Air 7 Pro с чистым звучанием и защитой от влаги.