В России выпустили детские умные часы с ИИ-помощником для обучения и игр

Устройство поддерживает 4G, позволяет звонить, отслеживать местоположение через GPS и общаться с умным ассистентом. ИИ помогает детям с домашними заданиями, логическими задачами, устным счётом и рассказывает познавательные истории. Ассистент использует YandexGPT для генерации понятных детям ответов и Yandex SpeechKit для распознавания и синтеза речи.

Встроенные фильтры блокируют нежелательные темы и дают объяснения, подходящие для детей. Например, на вопрос «Кто больше — слон или бегемот?» ассистент не просто отвечает, а предлагает подробное объяснение с интересными фактами. В разделе «Исследуем мир» дети могут узнавать о космосе, животных и других темах через мини-уроки и обсуждать их с виртуальным помощником.