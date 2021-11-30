В России выпустили новую версию собственного аналога Android

Новая версия внесла изменения во все составляющие мобильной инфраструктуры операционной системы: в средства обеспечения безопасности, встроенные приложения, инструменты администрирования парка устройств и средства для разработки приложений.

Кроме того, в Аврора 4.0 есть полное шифрование пользовательских данных, обновлённый интерфейс, новый системный шрифт, переработанные уведомления. Теперь поставляется другой комплект встроенных приложений. Помимо этого браузер научили отображать веб-страницы качественнее.

Устройства начнут получать Аврора 4.0 в следующем году.

Напомним, разработка операционной системы ведётся с 2016 года российской компанией «Открытая мобильная платформа» на базе Sailfish OS. В начале года сообщалось, что российским врачам и учителям закупят 700 тысяч планшетов на Авроре.