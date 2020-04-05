В России выпустили новые приборы для выявления в толпе потенциальных заражённых коронавирусом

Выпуск новых приборов наладили в холдинге «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех». Как рассказали представители холдинга журналистам ТАСС, устройства ориентируются на эталонную температуру тела человека. Люди, у которых она превышена, автоматически попадают в поле действия прибора. Оператор получает видеоизображение с него, на котором обозначены численные значения температур. Радиус действия прибора ограничен десятью метрами.

Сообщается, что тепловизионные комплексы можно применять и автономно, и в составе уже существующих систем безопасности. Состоят они из оптического блока, системы крепления и удалённого рабочего места оператора.