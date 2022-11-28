В России выпустят дрон для разгона митингов с помощью ультразвука и инфразвука

В России выпустят дрон для разгона митингов с помощью ультразвука и инфразвукаГоворят, что уже испытали его
Специалисты Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева разработали гексакоптер «Шершень», который в начале 2023 уже будет запущен в серийное производство. ТАСС пишет, что дрон предназначен для «разгона незаконных массовых акций при помощи ультразвука и инфразвука».
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Помимо этого, его будут применять для радиолокационного подавления беспилотных летательных аппаратов.
«В серийное производство "Шершня" планируем выйти после Нового года. С середины декабря-январе уже можем показывать гексакоптер в действии», — угрожающе пообещал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталий Долгов.
В испытаниях дрона участвовали 100 добровольцев. В целом, «Шершень» — это дрон малого радиуса действия (до 10 км).