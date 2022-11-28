В России выпустят дрон для разгона митингов с помощью ультразвука и инфразвука

Помимо этого, его будут применять для радиолокационного подавления беспилотных летательных аппаратов.

«В серийное производство "Шершня" планируем выйти после Нового года. С середины декабря-январе уже можем показывать гексакоптер в действии», — угрожающе пообещал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталий Долгов.

В испытаниях дрона участвовали 100 добровольцев. В целом, «Шершень» — это дрон малого радиуса действия (до 10 км).