В России выпустят электромобиль с управлением силой мысли

По утверждению компании, она создаст первый в мире электромобиль для людей с ограниченными возможностями, которым можно будет управлять силой мысли. В сообщении Zetta сказано, что инженеры уже испытывают опытный образец. На рынок компания планирует выпустить новинку в 2020 году. Разработкой она, кстати, занимается вместе с Университетом Лобачевского в Нижнем Новгороде.

Согласно ролику о нейромобиле, скорость у него равна 60 километрам в час. Автомобиль оснащён батареей типа Life Po4 ёмкостью 16 КВт/ч. Одной зарядки должно хватить на 200 километров. Сообщается, что время реакции интерфейса «мозг-компьютер» составляет 1-2 секунды.

Электромобиль также имеет систему дополненной реальности, которая отображает данные о поездке на лобовом стекле или отдельном экране.