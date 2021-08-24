В России выпустят мини-ракеты для уничтожения беспилотников

По словам генерального конструктора, новый снаряд будет представлять собой малоразмерную зенитную ракету. Она будет эффективна против мини- и микробеспилотников. Такие аппараты могут нести серьёзную угрозу военным и административным объектам, а преимуществом их является дешевизна. Также дроны можно использовать для разведки, для наведения другого оружия, для поражение объектов.

Применять же для их уничтожения обычные зенитные ракеты нецелесообразно. Дело в том, что боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже дронов. Помимо этого, первые могут и вовсе не обнаружить беспилотники.

Сегодня концерн «Алмаз-Антей» также сообщил, что провёл успешные испытания дрона, оснащённого дробовиком 12-го калибра.