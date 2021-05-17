В России выпустят очки против бессонницы

Очки будут производиться на Самарском электромеханическом заводе концерна «Техмаш». Это устройство излучает свет, спектр которого аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Благодаря этому организм переключается из ночного режима в дневной. Чтобы восстановить циклы сна и бодрствования, нужно надевать очки по полчаса в день в указанные часы.

В целом, устройство позволит избавиться от сонливости утром и не даст заснуть слишком рано вечером. Оно также пригодится во время смены часовых поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. Серийное производство очков должно начаться начать с 2022 года. Сколько они будут стоить, пока неясно.