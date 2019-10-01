В России выпустят «умную» колонку с дистанционным управлением жестами

Ролик уже, кстати, удалили. Сообщается, что данные колонки получили сертификацию в ЕАЭС ещё в апреле. Всего устройств было два: Яндекс.Станция Мини и Яндекс.Станция Плюс. Скорее всего, на видео попало первое. Изготовителем колонок является акционерное общество Yandex Services AG.

Сама компания «Яндекс» комментариев журналистам не дала.