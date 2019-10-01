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В России выпустят «умную» колонку с дистанционным управлением жестами
В сеть попала пока не анонсированная разработка Яндекса
В Telegram-чате «Яндекс.Станция, Умный дом и устройства с Алисой» появилось видео с работой прототипа «умной» колонки, которую компания ещё не анонсировала. В ролике видно, что управлять ею можно, совершая различные жесты.
Журналисты предположили, что это мини-версия колонки. Действительно, устройство выглядит небольшим. На видео пользователь меняет тон звука, то приближая, то отдаляя руку от колонки:
Ролик уже, кстати, удалили. Сообщается, что данные колонки получили сертификацию в ЕАЭС ещё в апреле. Всего устройств было два: Яндекс.Станция Мини и Яндекс.Станция Плюс. Скорее всего, на видео попало первое. Изготовителем колонок является акционерное общество Yandex Services AG.
Сама компания «Яндекс» комментариев журналистам не дала.
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