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В России вырос спрос на электросамокаты
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В России вырос спрос на электросамокаты. Эксперты считают, что такие средства передвижения могут быть интересны бизнесу по доставке товаров, и гражданам, которые не хотят ездить в общественном транспорте во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
О росте спроса рассказали в компании Avito. По словам экспертов, электросамокаты в 2020 году стали востребованнее в 2,5 раза. Они связывают это с новостями об эпидемии коронавируса в России. Данные средства передвижения позволяют бизнесу быстро и безопасно доставлять товары и еду, а гражданам — избегать использования общественного транспорта, где можно легко заразиться.
Предложение электросамокатов, в свою очередь, увеличилось почти в три раза. Интерес к устройствам сильнее всего вырос в Барнауле. В среднем по стране электросамокат стоит 26,9 тысячи рублей.