В России вырос спрос на электросамокаты

О росте спроса рассказали в компании Avito. По словам экспертов, электросамокаты в 2020 году стали востребованнее в 2,5 раза. Они связывают это с новостями об эпидемии коронавируса в России. Данные средства передвижения позволяют бизнесу быстро и безопасно доставлять товары и еду, а гражданам — избегать использования общественного транспорта, где можно легко заразиться.

Предложение электросамокатов, в свою очередь, увеличилось почти в три раза. Интерес к устройствам сильнее всего вырос в Барнауле. В среднем по стране электросамокат стоит 26,9 тысячи рублей.