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В России выросла оплата покупок методом, не требующим NFC на смартфоне
С помощью QR-кода
В России выросла оплата покупок методом, не требующим NFC на смартфоне. Речь идёт о Системе быстрых платежей, которая позволяет оплатить товар с помощью QR-кода.
Как сказано в пресс-релизе банка Русский Стандарт, в 2020 году количество покупок по QR-коду динамично растёт. В марте 2020 года общая сумма покупок с этим типом оплаты увеличилась на 174% по сравнению с февралем текущего года. Само количество таких покупок выросло на 216%. В феврале же рост по сумме составил 36% относительно показателей января.
В пресс-релизе также сообщается, какие именно покупки люди чаще всего совершали с помощью QR-кода. В топ-3 вошли одежда, пополнение брокерских счетов и еда в фаст-фуде.