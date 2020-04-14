В России выросла оплата покупок методом, не требующим NFC на смартфоне

Как сказано в пресс-релизе банка Русский Стандарт, в 2020 году количество покупок по QR-коду динамично растёт. В марте 2020 года общая сумма покупок с этим типом оплаты увеличилась на 174% по сравнению с февралем текущего года. Само количество таких покупок выросло на 216%. В феврале же рост по сумме составил 36% относительно показателей января.

В пресс-релизе также сообщается, какие именно покупки люди чаще всего совершали с помощью QR-кода. В топ-3 вошли одежда, пополнение брокерских счетов и еда в фаст-фуде.