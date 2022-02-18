В России выросли продажи виагры после перехода на удалённую работу

На рост спроса указали данные системы маркировки «Честный ЗНАК». В январе 2022 года показатели составили 465 тысяч упаковок против 324 тысяч упаковок в июле прошлого года. Больше всего спрос вырос на силденафил (30%) (известный как виагра) и тадалафил (29%).

Как пишет издание «Известия», рост спроса связан с переходом на дистанционную работу россиян из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Также зафиксировано падение спроса на противозачаточные препараты: –2% за полгода и –9% по сравнению с декабрём. Вырос спрос и на препараты, которые позиционируются как антиковидные.