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В России вышла новая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»Ею в основном будут прививать тех, кто переболел
В России пустили в гражданский оборот первые партии новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Уже до конца июня должны быть выпущены около 2,5 млн доз.
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, вчера, 25 июня, был завершён этап контроля. Сегодня первые серии «Спутник Лайт» вышли с производства.
Данная вакцина предназначена главным образом для тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто ранее вакцинировался. «Спутник лайт» — однокомпонентная вакцина. Несмотря на указание выше, Мурашко допускает, что препарат будут использовать для других категорий населения. Стоит отметить, что «Спутник лайт» может применяться только для вакцинации лиц младше 60 лет.