В России вышла отечественная стратегия в реальном времени «Передний край»

Институт развития интернета анонсировал выход бесплатной версии многопользовательской стратегии в реальном времени под названием «Передний край», созданной российской студией Cats Who Play. Эта игра предлагает пользователю RTS-опыт с акцентом на реализм, подробные сражения и упор на мультиплеер. Стартовая версия доступна на сайте Cats Who Play и скоро будет доступна в VK Play.

Игроки получат возможность управлять армиями России и США, а также воспользоваться пятью воссозданными по снимкам со спутника картами. Режимы игры включают в себя «1 на 1», «2 на 2» и против ИИ, предлагая уровень сложности для ценителей реализма.

Разработчики планируют постоянно расширять функционал «Переднего края», добавляя новые карты, отряды и технику. В планах также кооператив на двоих, дополнительные функции управления войсками и перевод игры на английский язык.