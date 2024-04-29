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Наука и технологии
Опубликовано 29 апреля 2024, 21:00
1 мин.

В России вышла отечественная стратегия в реальном времени «Передний край»

Сейчас доступна бесплатная версия с ограниченным функционалом
Российская стратегия в реальном времени, «Передний край», стала доступна для скачивания
В России вышла отечественная стратегия в реальном времени «Передний край»
© catswhoplay.com

Институт развития интернета анонсировал выход бесплатной версии многопользовательской стратегии в реальном времени под названием «Передний край», созданной российской студией Cats Who Play. Эта игра предлагает пользователю RTS-опыт с акцентом на реализм, подробные сражения и упор на мультиплеер. Стартовая версия доступна на сайте Cats Who Play и скоро будет доступна в VK Play.

Игроки получат возможность управлять армиями России и США, а также воспользоваться пятью воссозданными по снимкам со спутника картами. Режимы игры включают в себя «1 на 1», «2 на 2» и против ИИ, предлагая уровень сложности для ценителей реализма.

Разработчики планируют постоянно расширять функционал «Переднего края», добавляя новые карты, отряды и технику. В планах также кооператив на двоих, дополнительные функции управления войсками и перевод игры на английский язык.