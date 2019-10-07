В России выступили против запрета на анонимное пополнение электронных кошельков

Об этом сообщает РБК. Напомним, на сегодняшний день сумму до 15 тысяч рублей люди могут вносить наличными на электронные кошельки анонимно. Летом следующего года же в силу должны вступить правила, по которым анонимное пополнение будет запрещено. Коснётся это, в частности, пользователей «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем. Для внесения денег им придётся использовать банковский счёт или проходить процедуру идентификации.

Запрет раскритиковали, потому что он усложняет пользование электронными кошельками для подростков и граждан без паспорта или банковского счёта.

QIWI и «Финтех» предлагают центробанку разрешить физлицам пополнять электронные кошельки наличными анонимно, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает пяти тысяч рублей. Кроме того, предлагается использовать для идентификации водительское удостоверение, а для иностранных граждан упразднить требование предоставлять миграционную карту.