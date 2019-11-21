В России выяснили, какой напиток самый вредный для зубов

Для эксперимента взяли настоящие зубы, которые были удалены у пациентов с неправильным прикусом. Образцы погрузили в вино, кофе, чай, газировку и сок. Там они пролежали две недели. Чтобы развеять известный рекламный миф, специалисты поместили в газировку и куриное яйцо.

Конечно, оно разрушилось быстрее зубов. Последние после двух недель в газировке потемнели из-за красителя, но остались крепкими. В чае каркаде эмаль зубов окрасилась в фиолетовый цвет и начала отслаиваться. В вине разрушений не произошло, изменился только цвет.

Фруктовый сок оказался не полезнее, чем газировка. В нём столько же сахара, и он такой же кислый, как каркаде. Эмаль зуба, который плавал в напитке, серьёзно пострадала.

Специалисты рекомендуют после всех вышеперечисленных напитков полоскать рот водой.