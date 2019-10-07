В России взорвалась «климатическая бомба»

Сообщается, что выброс обнаружили во время экспедиции на судне «Академик М. Келдыш». Целью экспедиции было выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты. Учёные приплыли на место, где наблюдались сипы — газовые фонтаны, образующиеся при выбросе метана.

В итоге исследователи отметили резкое увеличение концентрации газа в воздухе. Она превысила средние значения в 6-7 раз. С помощью оборудования учёные нашли координаты сипа. На следующий день они зафиксировали выброс похожей силы в другом месте.

По словам исследователей, вечная мерзлота начинает таять из-за глобального потепления. А выбросы газов могут ещё и ускорить этот процесс.