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В России взорвалась «климатическая бомба»
Во всём опять виновато глобальное потепление
Российские учёные зафиксировали огромный выброс метана в Восточно-Сибирском море. Вызван он был таянием подводной мерзлоты. Такое явление называют климатической бомбой.
Сообщается, что выброс обнаружили во время экспедиции на судне «Академик М. Келдыш». Целью экспедиции было выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты. Учёные приплыли на место, где наблюдались сипы — газовые фонтаны, образующиеся при выбросе метана.
В итоге исследователи отметили резкое увеличение концентрации газа в воздухе. Она превысила средние значения в 6-7 раз. С помощью оборудования учёные нашли координаты сипа. На следующий день они зафиксировали выброс похожей силы в другом месте.
По словам исследователей, вечная мерзлота начинает таять из-за глобального потепления. А выбросы газов могут ещё и ускорить этот процесс.
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