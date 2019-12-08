В России «ядерным взрывом» проверили устойчивость бункера для военного руководства

Двери для пункта считаются самыми мощными в стране. Каждая из них весит около четырёх тонн. Монтировали их в специальный портал на полигоне в Ленинградской области.

Чтобы проверить их устойчивость, инженеры заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно, чтобы имитировать последствия применения ядерного оружия.

Собственно взрыв сняли с коптера. Журналисты отметили: звук от него был настолько мощный, что им, находящимся на расстоянии, показалось, будто что-то падает с неба.

Дверь, как оказалось, испытание выдержала. Геометрия конструкции сохранилась, основные силовые элементы остались неизменными.