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В России «ядерным взрывом» проверили устойчивость бункера для военного руководства
Взорвали 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте
Телеканал «Звезда» в новом выпуске «Военной приёмки» показал испытания дверей для командного пункта Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который находится под землёй на охраняемой территории. Чтобы проверить двери для бункера на прочность, инженеры имитировали ударную волну от ядерного взрыва.
Двери для пункта считаются самыми мощными в стране. Каждая из них весит около четырёх тонн. Монтировали их в специальный портал на полигоне в Ленинградской области.
Чтобы проверить их устойчивость, инженеры заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно, чтобы имитировать последствия применения ядерного оружия.
Собственно взрыв сняли с коптера. Журналисты отметили: звук от него был настолько мощный, что им, находящимся на расстоянии, показалось, будто что-то падает с неба.
Дверь, как оказалось, испытание выдержала. Геометрия конструкции сохранилась, основные силовые элементы остались неизменными.