В России YouTube пригрозили большими неприятностями

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В России YouTube пригрозили большими неприятностямиСенатор Пушков недоволен блокировкой своего ролика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что перешёл на Rutube и что американскому видеохостингу YouTube грозят большие неприятности.
По словам Пушкова, он завёл аккаунт на Rutube, после того, как YouTube заблокировал его видеосюжет. «Я открыл собственный канал на Rutube, где буду размещать мои видеоматериалы в соответствии с законами РФ, а не произвольными "правилами сообщества", которые навязывает нам YouTube», – сказал сенатор.
По его словам, американский видеосервис заблокировал ролик о «навязывании детям трансгендерной культуры».
Также Пушков заявил, что если YouTube до конца этого года не откроет свой офис или не создаст юридическое лицо в России, компанию «ждут большие неприятности». «А если будет продолжать нарушать законы России, то очень большие», — пригрозил Пушков.