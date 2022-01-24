В России за 10 лет создали новую операционную систему

В 2022 году разработчики «Фантома» рассчитывают подготовить рабочий прототип системы, портированный на фреймворк для создания ОС на базе микроядер Genode.

Отмечается, что разработка операционной системы ведётся с нуля. Она опирается на управляемый код и концепцию персистентной виртуальной памяти, ориентирована на применении в носимых и встраиваемых устройствах. Как пояснил разработчик «Фантома», ОС устроена таким образом, что с точки зрения прикладного процесса она никогда не перестает работать. Таким образом физическое выключение компьютера для «Фантома» — то же самое, что пауза, не более. Соответственно и программы при новом старте продолжают работать так, будто отключения не было.

Также разработчики говорят, что ОС отличается высокой производительностью.