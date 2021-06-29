В России за использование поддельных QR-кодов накажут лишением свободы

QR-коды нужны для посещения ресторанов и кафе в Москве. Сегодня СМИ сообщили, что в даркнете начали продавать поддельные такие коды. Их средняя цена — 11 тысяч рублей.

Клишас пояснил, что если человек использует QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, он сознательно нарушает установленные санитарно-эпидемиологические правила. «В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», — подытожил сенатор.

Также можно будет отделаться административным наказанием — штрафом до 40 тысяч рублей. Продавцы QR-кодов тоже могут получить до двух лет лишения свободы.